Un vent de liberté souffle sur la coiffure des collégiens et lycéens

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les collégiens et lycéens portent non seulement un uniforme, ils doivent également se conformer à des restrictions en matière de coiffure. Mais les temps changent. Le recteur de l'académie de Séoul, Cho Hee-yeon, a annoncé aujourd’hui qu’il souhaitait leur donner un peu plus de liberté.Actuellement, huit établissements secondaires sur dix n’imposent pas de limite à la longueur des cheveux. Par contre, ils interdisent pour la plupart la coloration et la permanente. Des enquêtes et des débats vont être menés pour appliquer de nouvelles mesures à partir du deuxième semestre 2019.L’académie envisage aussi de mener des discussions pour créer des uniformes plus confortables à porter.