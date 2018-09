Décès de Tran Dai Quang : Lee Nak-yon transmets les condoléances des sud-Coréens à la famille du défunt

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yon s’est rendu hier à la chapelle ardente du feu président vietnamien, Tran Dai Quang, dressée à Hanoï. Sur place, il a présenté les condoléances des sud-Coréens auprès de la famille du défunt. Il a déclaré, à cette occasion, que les habitants du pays du Matin clair se souviendront de cet homme qui avait un grand intérêt pour la Corée du Sud et une amitié profonde à l’égard de ses citoyens. Et il a ajouté qu’en sa mémoire des efforts seront menés pour développer davantage les relations sud-coréano-vietnamiennes.Plus tôt, Lee a été reçu par son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Ce dernier l’a remercié de sa visite malgré son emploi du temps très chargé et a ajouté que cela montre à quel point Séoul accorde une grande importance à leurs liens bilatéraux. Et il n’a pas manqué d’ajouter qu’il a été très ému par les messages de soutien de la part du président Moon et de son épouse ainsi que des internautes sud-coréens.