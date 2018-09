Photo : YONHAP News

Le nombre de passagers aériens s’est élevé le mois dernier à 10 580 000. C’est ce qu’a a annoncé aujourd’hui le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports. C’est une augmentation de 6,1 % comparée à la même période de l’année dernière, et du jamais vu dans l’histoire.Principales explications à cette hausse significative : l’augmentation des vols des compagnies low cost, les vacances d’été et la réautorisation partielle par Pékin des voyages en groupe de Chinois en Corée du Sud.