Début du déminage des zones frontalières des deux Corées

Photo : YONHAP News

En vertu de l'accord militaire signé le 19 septembre à Pyongyang lors du 3e sommet entre leurs dirigeants, les deux Corées débutent aujourd'hui le déminage de la zone commune de sécurité (JSA) et de la zone démilitarisée (DMZ) de Cheolwon, une commune du Gangwon située tout près de la frontière intercoréenne.Il est peu probable que la JSA soit une zone minée, mais des vérifications doivent être faites. Après la fin des travaux de déminage qui se dérouleront pendant 20 jours, les deux Corées ainsi que le commandement des Nations unies en Corée se mettront à discuter des modalités de démilitariser la JSA. Les corps militaires stationnés dans cette zone devraient être réduits à 35 personnes de chaque côté, et tous les fusils et pistolets devraient être retirés.Quant au no man's land de Cheolwon, son déminage pourrait durer 2 mois. Une route qui relie les deux Corées sera ensuite construite et des recherches de dépouilles des soldats morts lors de la guerre de Corée seront effectuées conjointement à partir d'avril 2019. Selon les estimations, y seraient ensevelis plus de deux cents dépouilles de soldats sud-coréens ainsi qu'environ trois cents corps des soldats étrangers envoyés par l'Onu.