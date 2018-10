Ri Yong-ho : « Pas de dénucléarisation unilatérale »

Photo : YONHAP News

L'engagement de la Corée du Nord en faveur de sa dénucléarisation est ferme, mais il est nécessaire de voir des mesures réciproques qui puissent instaurer une confiance entre les pays concernés. C'est en ces termes que le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a fait part de la position de Pyongyang sur ses pourparlers avec Washington, lors de son discours adressé samedi dernier, heure locale, à l'assemblée générale de l'Onu.Ri Yong-ho a ainsi martelé que la dénucléarisation de la péninsule ne serait pas possible sans la réalisation complète de la déclaration commune conclue lors du sommet entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, tenu en juin dernier à Singapour.Le chef de la diplomatie nord-coréenne a ensuite critiqué les Etats-Unis, qui, selon lui, renforcent les sanctions contre l'Etat ermite et s'opposent à la déclaration de la fin de la guerre de Corée, tout en demandant une dénucléarisation de manière unilatérale. Il a également appelé l'Onu à adoucir ses sanctions à l'encontre de son pays, qui a suspendu tout essai nucléaire et balistique depuis un an.Les médias sur place ont fait remarquer que le diplomate nord-coréen avait souligné très souvent la restauration de la confiance malgré ses critiques envers le pays de l'oncle Sam. Ils ont également laissé espérer que la quatrième visite du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo à Pyongyang, prévue le mois prochain, pourrait faire avancer les négociations sur la dénucléarisation.