Rapatriement des dépouilles des 64 soldats morts pendant la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui marque le 70e anniversaire de la fondation de l'armée. Une cérémonie solennelle, présidée par le chef de l'Etat sud-coréen Moon Jae-in, a été organisée ce matin pour accueillir les dépouilles des 64 soldats sud-coréens tombés sur les champs de bataille au Nord lors de la guerre de Corée. Il s'agit des restes découverts conjointement par la Corée du Nord et les Etats-Unis entre 1996 et 2005 dans la province de Hamgyeong du Sud. Ils ont été d'abord transférés à Hawaï, un territoire américain, avant de regagner leur pays natal.Le ministère sud-coréen de la Défense fera procéder aux examens d'identification dont des tests d'ADN, afin de retourner ces dépouilles à leur famille et les enterrer au sein du cimetière national.Le président Moon Jae-in a également accueilli à la Cheongwadae des militaires en service ainsi que de réserve pour célébrer la journée de l'armée. C'est la première fois qu'une réception marquant ce jour spécial s’est déroulée à la Maison bleue.Le président Moon a souligné, devant les invités, que la paix ne serait durable que si elle est fondée sur une capacité militaire rassurante. Et d'ajouter que la conclusion de l'accord militaire intercoréen signé lors du sommet de Pyongyang était possible puisque l'armée du pays est suffisamment puissante pour protéger le territoire national.La cérémonie officielle sera organisée ce soir au mémorial de la guerre à Séoul. Il n'y aura donc pas de cérémonie matinale, ni de parade militaire, comme ce fut le cas pour les précédentes. Selon la Cheongwadae, le changement d’horaire du programme a été introduit pour qu'un plus grand nombre de citoyens puissent assister à la cérémonie.