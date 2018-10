Baisse continue du nombre de nord-Coréens passant au Sud

Photo : KBS News

A en croire les statistiques du ministère de la Réunification révélées par Park Byung-seok, élu du Minjoo, le parti présidentiel, 703 nord-Coréens ont fui au Sud ces huit derniers mois, soit 9,7 % de moins en glissement annuel. En effet, pour la même période de l'année dernière, 779 transfuges nord-coréens se sont installés au Sud. Cette tendance baissière est constatée depuis 2012, un an après la prise de pouvoir de Kim Jong-un.Selon le député, la raréfaction de ces déserteurs s'expliquerait par le contrôle frontalier renforcé, la hausse de 40 % des frais à payer au passeur et le rapatriement systématique des transfuges par les autorités chinoises.En 2001, 1 043 nord-Coréens sont venus au Sud. Et ce chiffre a continué d'augmenter pour atteindre 2 914 en 2009. Il a cependant chuté à 1 502 en 2012.