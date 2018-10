Plus de 50 milliards de dollars d'exportation pour le 5e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont atteint le mois dernier 50,58 milliards de dollars. C'est la première fois que ce chiffre dépasse la barre symbolique des 50 milliards de dollars pour le cinquième mois consécutif. Qui plus est, il s'agit de la sixième fois qu'elles franchissent ce seuil depuis mars 2018. Ces bonnes performances ont été révélées aujourd'hui par le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie.En glissement annuel, les ventes à l'étranger de produits « Made in Korea » ont pourtant accusé une baisse de 8,2 %. En cause, le nombre de journées de travail a été réduit de quatre jours, en raison des congés de Chuseok, la fête des moissons.La moyenne quotidienne de leur montant a atteint son plus haut niveau historique avec 2,59 milliards de dollars. Le montant cumulé entre janvier et septembre totalise 450,4 milliards de dollars, un autre record historique pour le pays.Les semi-conducteurs, les produits pétroliers et informatiques ont largement contribué à ces bons résultats, alors que le chantier naval, l'acier, l'automobile ont connu une baisse allant de 22 % à 56 %.Les importations ont représenté en septembre 40,84 milliards de dollars, soit 2,1 % de recul par rapport à il y a un an, et la balance s'avère donc excédentaire de 9,75 milliards de dollars.