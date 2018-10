Photo : YONHAP News

Les nuages moutonnent au-dessus du pays du Matin clair pour former progressivement une épaisse masse nuageuse. Les habitants de Cheongju et de Daejeon, deux villes respectivement situées dans le centre et l’ouest du pays, doivent sortir leur parapluie aujourd’hui.Les températures se sont grandement rafraichies par rapport à la semaine dernière. D’après Météo-Corée, il fait 19°C à Séoul, 17°C à Incheon, 20°C à Daegu, 21°C à Busan et enfin 22°C sur l’île méridionale de Jeju.