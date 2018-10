Mike Pompeo retourne le 7 octobre à Pyongyang

Photo : YONHAP News

La date est désormais fixée pour un nouveau voyage à Pyongyang du secrétaire d’Etat américain. Mike Pompeo s’y rendra ce dimanche et rencontrera Kim Jong-un. C’est ce qu’a annoncé son ministère.Selon sa porte-parole, le fait qu’il y retourne « est le signe de nouveaux progrès » dans les négociations avec la Corée du Nord. Et « il y a encore un long chemin à parcourir, mais nous voulons passer aux prochaines étapes de ces discussions ». Cette fois encore, Heather Nauert a martelé que les sanctions contre le Nord seraient maintenues jusqu’à sa dénucléarisation.Le chef de la diplomatie américaine profitera de son nouveau déplacement dans l’Etat ermite pour effectuer une tournée dans la région. Avant d’aller dans la capitale nord-coréenne, il fera escale samedi à Tokyo pour un entretien avec le Premier ministre Shinzo Abe. Il sera également reçu par son homologue Taro Kono.Dimanche, après Pyongyang, il est attendu à Séoul, où il rencontrera le président Moon Jae-in et sa ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha.L’ancien directeur de la CIA achèvera lundi son périple à Pékin.