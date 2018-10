Un nouveau sommet Trump-Kim aurait lieu après le 6 novembre, selon Woo Yoon-keun

Photo : KBS News

Lors de sa prochaine visite dans le nord de la péninsule, le secrétaire d’Etat américain préparera aussi un deuxième sommet entre son président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un.La question maintenant est de savoir où et quand aura lieu ce nouveau tête-à-tête. A ce propos, l’ambassadeur sud-coréen à Moscou estime qu'il pourrait être organisé après les élections de mi-mandat le 6 novembre aux Etats-Unis. Woo Yoon-keun a avancé cette estimation dans une interview accordée hier à l’agence locale TASS.Selon lui, la date sera bientôt déterminée. L’ambassadeur n’a cependant pas exclu non plus la possibilité que le sommet ait lieu avant même le scrutin.