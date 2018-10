La régionalisation du salaire minimum est à l’étude, selon le ministre des Finances

Photo : YONHAP News

Le salaire minimum continue de défrayer la chronique et d’alimenter le débat. Nombreux sont les autoentrepreneurs en particulier à souffrir des difficultés causées par sa forte hausse en 2017 et cette année, depuis donc l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in.Le dossier qui fâche s’est aussi invité hier lors de la séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. Lors d’une prise de parole, un député de l’opposition a insisté sur la nécessité que le SMIG soit différent selon les régions, et qu’il tienne compte notamment des écarts de prix.Le ministre des Finances Kim Dong-yeon a alors répondu que son ministère et celui de l’Emploi et du Travail étudiaient en ce moment cette possibilité. Avant de préciser aussitôt qu’il ne s’agissait que d’une idée à ce stade. Des propos qui ne sont pas tout à fait cohérents avec ceux du Premier ministre. Précédemment, Lee Nak-yon avait parlé de nombreux problèmes dans l’introduction d’une telle mesure.Le ministère de l’Emploi a lui aussi réagi immédiatement. Dans un communiqué de presse publié hier, il a affirmé que la révision de la loi concernée serait nécessaire afin que le salaire minimum soit régional. Et d’ajouter que toute décision devra être prise en rassemblant les opinions de tous les intéressés, et ce après un débat parlementaire.