La Corée du Sud, le troisième pays où l’endettement des ménages augmente rapidement

Le gouvernement resserre l’étau depuis l’an dernier autour des prêts immobiliers. Cela dit, la dette des ménages augmente toujours rapidement.D’après les données communiquées par la Banque des Règlements internationaux (BRI), à la fin mars, ce fardeau représentait 95,2 % du PIB. Soit une hausse de 2,3 points en glissement annuel. En termes de progression, le taux de la Corée du Sud se situe en troisième position derrière ceux de la Chine et de Hong Kong parmi les 43 pays comparés.Comment expliquer cette flambée ? Le chercheur Cho Young-moo de l’institut de recherche économique du groupe LG analyse qu’en plus des crédits immobiliers hypothécaires sur un logement, d’autres prêts auraient eux aussi bondi.Petite consolation, toutefois, la Corée du Sud est le septième pays où les ménages sont les plus endettés au monde au niveau du ratio de leur dette sur le Produit national brut. C’est la Suisse qui domine la liste, avec 128,3 %.