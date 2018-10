Equipements LTE de Samsung : ses parts de marché mondial franchissent le cap des 10 %

Photo : KBS News

Samsung Electronics grappille encore au Chinois Huawei et au Suédois Ericsson des parts de marché mondial de l’équipement LTE. Le géant sud-coréen de l’électronique a affiché de bien meilleures performances au deuxième trimestre de l’année.Selon le cabinet d'études Dell'Oro, spécialisé dans le secteur des réseaux et télécommunications, entre avril et juin, la part de marché du groupe a dépassé pour la première fois la barre des 10 % pour atteindre plus exactement 11 %.Des chiffres très élevés si on regarde ceux des précédentes années : 5,3 % en 2016 et 5 % l’an dernier. Au premier trimestre de cette année, la marque sud-coréenne a réussi à dévoiler un plus grand nombre d’équipements LTE pour devenir maintenant le quatrième acteur du secteur.Le conglomérat ambitionne de porter jusqu’à 20 % sa part de marché des réseaux 5G LTE d’ici 2020.