Une délégation sud-coréenne d’environ 150 membres à Pyongyang pour l’anniversaire du sommet intercoréen de 2007

Photo : YONHAP News

Demain, cela va faire 11 ans jour pour jour que les deux Corées ont adopté la déclaration dite du 4 octobre à l’issue de leur deuxième sommet. Elle avait été signée à Pyongyang par le président sud-coréen d’alors Roh Moo-hyun, aujourd’hui décédé, et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, feu le père de l’actuel homme fort de Pyongyang.Comme ils s’y étaient engagés le mois dernier, le Nord et le Sud vont célébrer ensemble cet anniversaire lourd de sens. Ils vont organiser divers événements commémoratifs du 4 au 6 octobre dans la capitale nord-coréenne.Séoul a composé sa délégation de parlementaires, de responsables gouvernementaux et de personnalités issues de différents domaines. Forte d’environ 150 membres, elle sera conduite par cinq personnes. Parmi elles, Cho Myoung-gyon, le ministre de la Réunification, Lee Hae-chan, qui est le patron du Minjoo, le parti au pouvoir, et Ji Eun-hee, l’ex-dirigeante d’une coalition civique qui travaille pour le règlement de la question des femmes de réconfort. Lee en fait partie en qualité de président de la Fondation Roh Moo-hyun. Le fils de l’ex-président, de 2003 à 2008, se rendra lui aussi à Pyongyang avec la délégation.La délégation va partir demain à bord d’un avion qui empruntera une voie directe au-dessus de la mer Jaune.