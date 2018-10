La délégation sud-coréenne s'envole pour Pyongyang pour l'anniversaire du sommet intercoréen de 2007

Photo : YONHAP News

C'est aujourd'hui que s'ouvre à Pyongyang un grand rassemblement pour la réunification. Il s'agit de célébrer le 11e anniversaire du sommet intercoréen de 2007. Une délégation de Séoul forte de quelque 160 membres est partie tôt ce matin par la voie aérienne directe traversant la mer Jaune.C'est la première fois que les deux Corées organisent conjointement cet événement depuis la déclaration dite du 4 octobre signée par leurs présidents d'alors Roh Moo-hyun et Kim Jong-il.La délégation de Séoul est conduite par six personnes dont Cho Myoung-gyon, le ministre de la Réunification et Lee Hae-chan, le chef du Minjoo, le parti présidentiel. Elle comprend des responsables gouvernementaux, parlementaires et civils ainsi que des leaders religieux.Pendant son séjour de trois jours là-bas, la délégation visitera aujourd'hui un centre des sciences et de la technologie de Pyongyang avant d'assister à une réception de bienvenue. La cérémonie officielle est prévue demain. Les délégués sud-coréens sont aussi invités à visiter d'autres installations principales et à se rendre à des performances artistiques.En marge de cette visite, le ministre sud-coréen de la Réunification envisage de rencontrer son homologue nord-coréen Ri Son-gwon. L'objectif est de discuter des mesures de suivi de l'accord auquel leurs dirigeants sont parvenus lors du sommet de septembre à Pyongyang.Ce n'est pas tout. Le vice-ministre de la Santé et des Affaires sociale et la présidente de l'Administration du patrimoine culturel vont se concerter eux aussi avec le Nord. Au cœur des discussions : la coopération en matière sanitaire et les opérations conjointes de fouilles sur le site de Manwoldae à Gaeseong, l'ancienne capitale du royaume de Goryo.