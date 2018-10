Pompeo refuse d'établir un calendrier pour la dénucléarisation de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a déclaré que les Etats-Unis souhaitaient voir un démantèlement rapide du programme d'armement nucléaire de la Corée du Nord sans se contraindre pour autant à un calendrier précis.Pompeo a fait ces remarques lors d'un point de presse tenu hier au département d'Etat américain, en amont de sa quatrième visite à Pyongyang ce dimanche, où il est censé rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.Le chef de la diplomatie américaine a tenu à préciser que la date butoir fixée précédemment de janvier 2021 pour la dénucléarisation complète du pays communiste n'a pas été proposée par Washington. Selon lui, cette échéance avait été arrêtée par les dirigeants des deux Corées, lors de leur tête-à-tête à Pyongyang.Dans la foulée, Pompeo s'est dit « très heureux » de son prochain voyage à Pyongyang. Il s'est engagé à essayer de faire avancer un accord de dénucléarisation conclu par les leaders des deux pays lors de leur premier face-à-face de juin à Singapour.En outre, il s'est déclaré optimiste quant au fait que son nouveau déplacement au nord du 38e parallèle déboucherait sur une meilleure compréhension et des progrès plus tangibles non seulement dans l'organisation d'un deuxième sommet Washington-Pyongyang mais aussi dans les efforts visant à ouvrir la voie à la dénucléarisation.