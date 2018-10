Les réserves de change repartent à la hausse en septembre avec un nouveau record

Photo : YONHAP News

Le montant des réserves en devises étrangères de la Corée du Sud est reparti à la hausse en septembre dernier, atteignant un pic historique.Si l'on en croit les données publiées aujourd'hui par la Banque de Corée (BOK), le montant en question s'est élevé le mois dernier à 430 milliards de dollars. C'est une augmentation de 1,87 milliard de dollars par rapport à un mois plus tôt.Le volume des réserves de change avait progressé 5 mois de suite entre mars et juillet derniers avant de connaître une baisse au mois d’août.Cette belle performance est attribuable à la progression des recettes de la gestion des actifs étrangers ainsi qu'à l'émission des obligations de stabilisation des échanges de l'ordre de 1 milliard de dollars.A la fin du mois d'août 2018, la Corée du Sud était le 8e pays détenteur d'avoirs en devises étrangères dans le monde, passant devant l’Inde. C'est la Chine qui se taille toujours la part du lion avec 3 109 milliards de dollars. Viennent ensuite le Japon et la Suisse.