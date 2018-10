Un groupe de piratages informatiques nord-coréen aurait volé plus d'un milliard de dollars

Photo : YONHAP News

Un groupe de hackers nord-coréens serait responsable d'un vol d'au moins un milliard de dollars.C'est ce qu'a révélé l’agence de sécurité américaine FireEye. Dans le détail, un groupe de piratages informatiques, en activité depuis quatre ans, aurait mené des cyberattaques contre 16 banques dans 11 pays, dont les États-Unis, le Vietnam et la Malaisie.FireEye précise que le groupe surnommé « APT38 » est rattaché au groupe Lazarus, un autre groupe plus connu d'espionnage et de cybercrimininalité du pays communiste. Ce groupe est chargé de l'obtention de financements au profit du régime de Pyongyang. Il a été dénoncé pour être à l’origine des cyberattaques de 2014 de Sony Pictures et de WannaCry en 2017.APT38 aurait notamment pris pour cible une banque commerciale au Vietnam, la banque centrale du Bangladesh et la banque mexicaine Bancomax. Les pirates nord-coréens auraient tenté de voler au moins plusieurs milliards de wons.D’après FireEye, les pirates nord-coréens auraient surveillé les banques visées pendant deux ans. Elles y auraient installé des codes malveillants et procédé à de fausses transactions.Le gouvernement américain semble désormais être prêt à faire barrage plus fermement aux piratages financiers perpétrés par l'Etat ermite. Il a déjà inculpé un hacker nord-coréen le mois dernier.