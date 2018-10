Un ancien Premier ministre japonais présente ses excuses à des survivants sud-coréens de la bombe atomique

Photo : KBS News

L'ex-Premier ministre japonais Yukio Hatoyama a présenté ses excuses auprès de victimes sud-coréennes des bombes atomiques.Hatoyama en visite hier en Corée du Sud a fait ce geste dans un centre de protection sociale pour les survivants de la bombe atomique à Hapcheon, dans la province de Gyeongsang du Sud. Lors de cette visite, il s’est également incliné devant un autel commémorant les Coréens tués par les bombardements atomiques américains de 1945.L'ancien chef du gouvernement nippon a ensuite rencontré une trentaine de survivants coréens. Il s'est excusé de l'incapacité de son pays à indemniser correctement les victimes survivantes et leurs familles. C'est une première pour un homme politique japonais.Environ 100 000 Coréens sont comptabilisés comme victimes des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Et la moitié aurait péri lors des deux explosions de 1945. Aujourd'hui il ne resterait plus que quelque 2 000 survivants de ces événements.