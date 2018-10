Selon le WP, Séoul propose à Washington de s'abstenir de demander à Pyongyang son inventaire nucléaire

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a proposé aux Etats-Unis de reporter à plus tard leur réclamation sur un inventaire des armes nucléaires de la Corée du Nord.Kang Kyung-wha a formulé cette proposition lors d'une interview avec le Washington Post publié hier. Pour elle, exiger une liste dès le départ du processus risquerait de bloquer les négociations lors d'un éventuel différend sur la vérification.De l'avis des observateurs, la chef de la diplomatie sud-coréenne mettrait ainsi l'accent sur la nécessité d’un changement de position radical de la part de Washington dans le cadre de l'instauration d'une confiance mutuelle.Par ailleurs, Kang Kyung-hwa a fait référence aux négociations nord-coréano-américaines sous l'administration de Georges W. Bush. En effet, celles-ci s'étaient détériorées après que Pyongyang avait remis des documents sur ses principales installations liées au plutonium en 2008.Dans la foulée, Kang a déclaré qu'à un moment donné, il faudrait consulter l'inventaire nucléaire nord-coréen, avant de souligner l'importance des actions et des mesures correspondantes destinées à donner une confiance suffisante aux deux camps.Enfin, elle a également mis en avant le fait que Pyongyang et Washington devaient trouver un terrain d'entente sur le démantèlement par le Nord de ses installations nucléaires à Yongbyon et sur la déclaration marquant la fin de la guerre de Corée.