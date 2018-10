Moon Jae-in appelle à redoubler d'efforts pour créer de nouveaux emplois

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in a assisté aujourd'hui à une cérémonie d'inauguration d'une nouvelle ligne de production du groupe électronique SK Hynix. Il s'agit d'une usine de flash NAND à Cheongju dans le centre du pays.Pour le chef de l'Etat, cette ligne est le fruit d'une symbiose entre la collectivité locale et le n° 2 sud-coréen des puces. Et il s'attend à ce que cette usine embauche d'ici 2020 2 100 employés et que les entreprises partenaires créent plus de 3 000 emplois.Dans la foulée, Moon s'est engagé à soutenir pleinement les firmes qui contribuent au développement de l'économie locale en association avec les PME.Il a profité de ce déplacement pour présider une réunion de la commission présidentielle sur la création d'emplois. Et cette 8e édition s'est soldée sur l'adoption d'un projet d'investissements privés destiné à la création d’emplois d'une nouvelle industrie pleine de croissance innovante.Pour être plus précis, il s'agira d'exploiter cinq secteurs promoteurs dont la voiture du futur et les semi-conducteurs qui seront épaulés par des investissements d'amorçage de l'Etat. Ce projet devrait déboucher sur la création de 107 000 emplois d'ici 2022.