La délégation de Séoul arrive à Pyongyang pour participer à un événement conjoint du 2e sommet intercoréen

Photo : YONHAP News

La délégation d'envergure sud-coréenne est arrivée vers 10 heures ce matin à Pyongyang pour prendre part à un événement célébrant conjointement l'anniversaire du sommet intercoréen de 2007. La célébration dure trois jours.Cette mission est dirigée conjointement par six personnes dont le ministre de la Réunification, Cho Myung-gyon et le patron du Minjoo, le parti au pouvoir, Lee Hae-chan qui est également à la tête de la fondation Roh Moo-hyun. Forte de quelque 160 membres, elle comprend également des responsables gouvernementaux, des parlementaires, des personnalités civiles ainsi que des leaders religieux. S’y trouve aussi le fils de l'ancien président Roh.Cette célébration est la première du genre à se tenir depuis la déclaration dite du 4 octobre adoptée à l'issue d'une rencontre entre les dirigeants des deux Corées de l'époque, Roh Moo-hyun et Kim Jong-il.Le ministre de la Réunification, coprésident de la délégation, s'est aussi engagé à profiter de cette visite pour accélérer la mise en place de la déclaration de Pyongyang qu’ont signée les leaders actuels Moon Jae-in et Kim Jong-un à l'issue de leur 3e rencontre en septembre. Selon Cho, une consultation entre les autorités nord-sud serait envisagée à cette occasion.Cet après-midi, les sud-Coréens devraient se rendre à un centre des sciences et de la technologie de Pyongyang, avant d'assister à une réception de bienvenue accompagnée d'un spectacle artistique.Le grand rassemblement pour la réunification nationale qui est la véritable cérémonie marquant le 11e sommet nord-sud aura lieu demain.