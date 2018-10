Les partis rivaux se disputent autour des qualifications du nouveau ministre de l'Education

Photo : YONHAP News

Les partis rivaux se sont affrontés aujourd'hui à propos de la nomination de la députée du Minjoo, le parti au pouvoir, au poste de nouveau ministre de l'Education et vice-Premier ministre chargée des affaires sociales.Lors de la séance de questions au gouvernement, le Parti Liberté Corée (PLC), le premier parti de l'opposition, s'en est pris au président de la République. Selon lui, Moon Jae-in a méprisé les préoccupations du public et détruit la coopération bipartite en nommant Yoo Eun-hae malgré les objections liées à son éthique.Ce n'est pas tout. Le PLC a mis en doute l'expertise de Yoo ainsi que souligné ses manquements éthiques passés. Il est question notamment de faux enregistrement d’adresse de son domicile pour l'éducation de sa fille.En réponse, le Minjoo, le parti présidentiel a défendu Yoo, tout en affirmant qu'elle était qualifiée pour le poste à en juger par son travail auprès du comité d'éducation parlementaire. Il a ajouté que la nouvelle ministre s'était déjà excusée de ses manquements à l'éthique lors de son audition de confirmation.De leur coté, le PLC et le Bareun-Avenir, une autre formation minoritaire se sont engagés à procéder à une révision de la loi. Celle-ci aura pour objectif d’empêcher le chef de l'Etat de nommer des vice-Premiers ministres en charge de l'économie et des affaires sociales sans confirmation parlementaire.