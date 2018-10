Washington : Kim Jong-un invite des inspecteurs à se rendre sur le site de Punggye-ri

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a invité des inspecteurs étrangers à vérifier le démantèlement du site d'essais nucléaires de Punggye-ri, situé dans la province de Hamgyong du Nord. C'est le département d'Etat américain qui a annoncé hier, heure locale, cette proposition formulée lors de la quatrième visite à Pyongyang du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.Le département a par ailleurs fait savoir que Kim Jong-un et Mike Pompeo avaient discuté des quatre accords stipulés dans la déclaration commune de Singapour à l'issue du sommet entre le leader nord-coréen et le président américain. Ces discussions auraient donc porté sur la dénucléarisation et l'amélioration des relations bilatérales.Le département a ensuite ajouté que des réunions de travail entre les deux pays auraient lieu dans les meilleurs délais, afin de développer des discussions en la matière. Il n'a pas oublié non plus de faire part des échanges sur le lieu et la date du deuxième sommet Pyongyang-Washington.Sur son compte Twitter, le président américain Donald Trump a écrit que des progrès avaient été réalisés pour mettre en œuvre l’accord de Singapour, tout en espérant rencontrer son homologue nord-coréen.Selon le New York Times, les officiels nord-coréens ont exprimé à Mike Pompeo et aux autres délégués américains leur souhait d'inviter Trump à Pyongyang pour sa deuxième rencontre avec Kim Jong-un.