Mike Pompeo se rend à Séoul après sa visite à Pyongyang

Photo : KBS News

A l'issue de sa quatrième visite à Pyongyang, hier dimanche, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est immédiatement dirigé vers Séoul pour faire part au président sud-coréen des résultats de sa rencontre avec Kim Jong-un.Le chef de la diplomatie américaine a ainsi fait savoir à Moon Jae-in que le leader nord-coréen et lui s'étaient mis d'accord pour organiser un deuxième sommet entre Pyongyang et Washington très prochainement. Et d'ajouter que leurs discussions avaient porté sur les mesures de dénucléarisation qui seront mises en œuvre par le régime communiste, tout comme sur les mesures correspondantes à prendre par le pays de l'oncle Sam. Selon Mike Pompeo, des réunions de travai bilatérales seront organisées pour concrétiser les points convenus lors de ces discussions.Le locataire de la Maison bleue a de son côté formulé le souhait de voir le prochain sommet couronné de grand succès. Il s'est également engagé à déployer tous ses efforts pour y contribuer.Mike Pompeo s'envole aujourd'hui pour Pékin, dernière étape de sa tournée en Asie du Nord-est.