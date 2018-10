Le gouvernement sud-coréen déclare la guerre à la désinformation

Photo : KBS News

Le projet intergouvernemental d'encadrement institutionnel et juridique autour des « fake news » sera rendu public aujourd'hui. Son élaboration a mobilisé de nombreuses institutions dont les ministères de l'Education, de la Justice, des Sciences et des Technologies, ainsi que la Police nationale.C'est le président de la Commission audiovisuelle nationale qui l'annoncera juste après une réunion ministérielle prévue ce matin.En début de semaine dernière, le Premier ministre Lee Nak-yeon avait critiqué avec virulence ces informations délibérément fausses, qu’il assimile à des criminels qui détruisent la communauté, voire la démocratie, avant de demander à l'exécutif d'élaborer rapidement des mesures préventives et punitives appropriées.