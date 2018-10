Typhon Kong-Rey : deux morts et un porté disparu en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le typhon Kong-Rey qui a frappé le week-end dernier le sud de la péninsule coréenne a laissé derrière lui deux morts, un porté disparu, et des dizaines de milliers de foyers sans électricité.Selon le quartier général central contre les désastres, un sexagénaire a été retrouvé mort après avoir été emporté par une rivière dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale. La province de Gyeongsang du Nord déplore, quant à elle, une victime âgée de plus de quatre-vingts ans et un porté disparu de 76 ans.Toujours d'après la cellule de crise, il a été recensé jusqu'ici 470 sinistrés et 1 326 logements inondés, tout comme 662 hectares de terres agricoles submergées par les eaux. Et 61 437 foyers ont été privés d'électricité.