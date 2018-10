Moon Jae-in salue la quatrième visite de Mike Pompeo à Pyongyang

Photo : YONHAP News

La quatrième visite du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo à Pyongyang a créé les conditions favorables à l'organisation imminente du deuxième sommet nord-coréano-américain. C'est ce qu'a souligné lors de la réunion ministérielle tenue ce matin, le président Moon Jae-in, briefé hier sur les résultats de cette visite par le chef de la diplomatie américaine.Le chef de l'Etat a appelé son gouvernement à s'engager entièrement dans une étroite coopération avec les Etats-Unis pour faire avancer le processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Il a d'ailleurs évoqué les éventuelles visites de Kim Jong-un en Russie et de Xi Jinping dans l'Etat ermite, ainsi qu’un possible sommet entre Pyongyang et Tokyo, pour prévoir l'avènement d'une nouvelle ère de la péninsule. Celle-ci devra conduire, selon lui, à une nouvelle donne en Asie du Nord-est, une région qui sera alors complètement dénucléarisée et consolidée autour d’une paix durable.Le locataire de la Maison bleue a également demandé au milieu politique tout comme à ses concitoyens de soutenir son gouvernement qui œuvre pour mettre fin au dernier foyer de guerre froide dans le monde.