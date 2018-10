La Cheongwadae, l'exécutif et le Minjoo se réunissent pour régler les enjeux intercoréen et économique

Photo : YONHAP News

La présidence, le gouvernement et le parti présidentiel de la Corée du Sud se sont réunis aujourd'hui pour accélérer la mise en œuvre de la déclaration de Pyongyang et la ratification de la déclaration de Panmunjom, respectivement conclues lors des premier et troisième sommets Nord-Sud.Les trois parties s'engagent donc à faire débuter d'ici la fin de l'année les travaux destinés à connecter les lignes ferroviaire et routière de part et d'autre du 38e parallèle. Les ministères de la Défense et de la Réunification mettront en place une entité de niveau vice-ministériel pour réaliser des accords militaires intercoréens : la cessation des hostilités et le désarmement de la zone de sécurité commune.La Cheongwadae, l'exécutif et le Minjoo ont également convenu de se mobiliser ensemble pour créer des emplois de courte durée, promouvoir des investissements dans les provinces, et accélérer la croissance dite innovante. Des mesures seront donc établies notamment pour relancer l'emploi dans les infrastructures d'utilité publique ou dans les zones industrielles de chantier naval et d'automobile, récemment touchées par la restructuration.