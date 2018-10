La haute diplomate nord-coréenne organise une série de rencontres bilatérale et trilatérales à Moscou

Photo : KBS News

La Corée du Nord continue le grand bal diplomatique en amont d'un nouveau sommet enivsagé avec les Etats-Unis.En effet, sa vice-ministre des Affaires étrangères Choe Sun-hui est arrivée aujourd'hui à Moscou après son déplacement à Pékin en fin de semaine dernière. Elle est censé assister aujourd'hui à une rencontre bilatérale avec son homologue russe, avant d'inviter demain son homologue chinois aux discussions trilatérales.De l'avis des experts, la haute diplomatique nord-coréenne cherchera à obtenir un plus large soutin des alliés de son pays, quant aux mesures correspondantes à prendre par Washington en contrepartie du démantèlement d'armes nucléaires de Pyongyang.Selon l'agence russe Itar Tass, les discussions russo-nord-coréennes seront focalisés sur le processus de dénucléarisation de la péninsule et le rapprochement des relations entre Séoul et Pyongyang. Ainsi, la Russie semble épauler la position de son allié nord-coréen pour que celui-ci ait le dessuss dans ses négociations avec Washington.