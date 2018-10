Le gouverneur de la BOK évoque l'éventuelle hausse du taux directeur

Photo : KBS News

Une nouvelle révision à la baisse du taux de croissance de la Corée du Sud est à prévoir pour ce mois d'octobre, après celle déjà survenue de 0,1 point à 2,9 %. C'est ce qu'a expliqué vendredi dernier devant les journalistes le gouverneur de la Banque de Corée (BOK).Lee Ju-yeol a d'ailleurs souligné qu'une hausse du taux directeur serait envisageable une fois atteints les objectifs dressés concernant le taux de croissance et l'inflation. La cause principale de cette éventualité réside dans l'accroissement de la dette ménagère, plus rapide que l'augmentation des revenus. Un exode des capitaux est également à craindre, vu l'écart qui se creuse entre les taux directeurs sud-coréen et américain. Effectivement, la Fed prévoit une quatrième hausse de ses taux pour cette année seule.La BOK dispose de deux occasions avant la fin de l'année, ce mois-ci et le mois prochain, pour décider ou non la révision du taux directeur.