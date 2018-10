Tolérance zéro pour les fonctionnaires coupables de délits sexuels

Photo : KBS News

Tout fonctionnaire ayant commis une agression sexuelle et écopé d'une amende de plus d’un million de wons, soit l'équivalent de 767 euros, sera immédiatement révoqué. Les anciens fonctionnaires renvoyés ou condamnés pour délit sexuel à l'encontre de mineurs seront bannis à vie de la fonction publique. C'est le contenu principal de l'amendement de la loi relative à la fonction publique, approuvé aujourd'hui lors de la réunion ministérielle présidée par le président Moon Jae-in.Selon la loi révisée, le licenciement est systématique à partir d'une amende d’un million de wons, au lieu de trois millions jusqu'alors, et le délai à observer pour se présenter candidat à d'autres postes publics est passé de deux à trois ans. En outre, les sanctions prises seront rendues publiques pour le droit d'information des victimes.Ce nouveau texte sera promulgué le 16 octobre et mis en vigueur à partir du 17 avril prochain.