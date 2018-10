Les médias nord-coréens publient simultanément la visite de Pompeo à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens n'ont pas tardé à rapporter la 4e visite du secrétaire d'Etat américain hier à Pyongyang.L'agence centrale de presse du pays communiste (KCNA) a écrit ce matin que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a reçu Mike Pompeo avec lequel il a mené des discussions « constructives » à propos des moyens de réaliser la dénucléarisation de la péninsule, ainsi que des préoccupations qui dominent les deux camps.La KCNA a souligné en particulier le fait que Kim Jong-un s'est dit convaincu qu'un programme excellent serait mis en place pour son 2e sommet avec Donald Trump. Et d'ajouter que l'homme fort nord-coréen a aussi manifesté sa ferme volonté de faire avancer les accords signés lors du premier sommet de Singapour en juin dernier.De son côté, le Rodong Sinmun a mis en valeur les photos où Kim et Pompeo se sont rencontrés et ont déjeuné ensemble dans un palais d'hôtes. L'organe du Parti des travailleurs a notamment tenu à transmettre implicitement l'ambiance chaleureuse de la rencontre par le biais de la photo des deux hommes, sourire aux lèvres. Il n'a pas manqué de révéler que Kim Yo-jong, la sœur de Kim III était présente aux discussions, à la place de Kim Yong-chol, le vice-président du parti unique nord-coréen.