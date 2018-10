Cho Myoung-gyon se rend à Washington le mois prochain

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon prévoit un voyage aux Etats-Unis pour rendre compte en personne de la politique nord-coréenne de Séoul. C’est ce que nous a appris aujourd’hui un responsable gouvernemental. Ce dernier a précisé que Cho ferait un déplacement à Washington du 13 au 17 novembre et que son programme détaillé était actuellement en préparation.Un responsable du ministère de la Réunification a confirmé cette information. La date de sa visite américaine pourra cependant changer, selon lui, en fonction notamment de celle du deuxième sommet en vue entre Donald Trump et Kim Jong-un.A Washington, Cho souhaiterait s’entretenir entre autres avec le secrétaire d’Etat Mike Pompeo et le conseiller de la Maison blanche à la sécurité nationale John Bolton. Mais pour l’heure, aucun rendez-vous n’a été fixé.A part ces deux hommes, le ministre sud-coréen rencontrera plusieurs hauts responsables de l’administration Trump, des députés et des sénateurs ou encore des experts de la question coréenne. Il tentera de les convaincre que l’amélioration des relations Séoul-Pyongyang aidera à dénucléariser le pays communiste, et ce afin de dissiper le scepticisme que certains d'entre eux expriment toujours à l’égard des intentions réelles du régime nord-coréen.