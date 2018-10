La Corée du Sud fête aujourd’hui la création de son alphabet

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le 9 octobre, c’est le jour du hangeul, l’alphabet coréen qui a été inventé en 1443 sous le règne du roi Sejong de l’ancienne dynastie Joseon, et promulgué en 1446. C’est donc le 572e anniversaire de sa promulgation.Pour commémorer cet heureux anniversaire, une cérémonie officielle a eu lieu devant la statue du monarque sur la place Gwanghwamun en plein cœur de Séoul. Pas moins de 1 200 personnes y étaient présentes. Lors de sa prise de parole, le Premier ministre a affirmé que la langue coréenne est un patrimoine à préserver avec fierté. Lee Nak-yon en a profité pour annoncer la poursuite de la rédaction en cours d'un grand dictionnaire du coréen commun aux deux Corées, une opération lancée en 2005 avec le Nord.Lors de la cérémonie d'aujourd'hui, huit individus et organisations ont été récompensés pour leur contribution au développement du hangeul. Et plusieurs manifestations culturelles sont également au rendez-vous tout au long de la journée.