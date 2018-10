Les inégalités face à l’espérance de vie restent importantes en Corée du Sud

L’espérance de vie continue d’augmenter en Corée du Sud comme ailleurs dans le monde. Mais en ce qui concerne ses inégalités, le pays se trouve toujours en queue de classement. En cause : les facteurs socio-économiques comme le niveau de revenu ou d’éducation.D’après les données sur la santé publique publiées cette année par l’OCDE, l’espérance de vie à la naissance atteint 82,4 ans en Corée du Sud. Soit 1,6 an de plus que la moyenne des pays de cette Organisation de coopération et de développement économiques.Cela dit, à en croire une analyse menée par une équipe du professeur Kim Jong-in de l’université de Wonkwang, la Corée du Sud se situe à la 13e position des pays où les inégalités face à l’espérance de vie sont les plus élevées. Un total de 108 nations ont été évaluées.