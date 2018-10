BTS décoré de l’Ordre national du mérite culturel

Photo : YONHAP News

Un record de plus pour le groupe de K-pop Bangtan Boys plus connu sous le nom de BTS. Tous les sept membres de ce boys band sud-coréen seront décorés de l’insigne de l’Ordre national du mérite culturel. Cette décision a été prise hier en conseil des ministres.La distinction qu’ils vont recevoir est celle de Hwagwan, la cinquième et dernière classe de l’ordre qui récompense des individus pour leur contribution au développement de la culture et des arts du pays du Matin clair. Le comédien Bae Yong-joon et l’humoriste Baek Nam-bong, décédé, figurent parmi les précédents récipiendaires.BTS est le premier groupe idole des jeunes à en être décoré. Le boys band est reconnu pour avoir fait rayonner la « hallyu », la vague de promotion de la culture sud-coréenne, ainsi que sa langue dans le monde entier.