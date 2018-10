Des inspecteurs internationaux pourraient bientôt se rendre sur le site nord-coréen de Punggye-ri

Photo : KBS News

Le secrétaire d’Etat américain a annoncé que sa nouvelle entrevue avec Kim Jong-un, dimanche à Pyongyang, avait produit des progrès significatifs dans les négociations sur la dénucléarisation. Mike Pompeo a fait cette annonce lors d’une rencontre avec les journalistes à Séoul, lundi.Il aurait parlé de ces progrès, car le leader nord-coréen lui avait déclaré en personne que des inspecteurs internationaux pourraient visiter le fameux site d’essais nucléaires de Punggye-ri pour vérifier sa destruction. Le pays communiste l’avait démantelé en mai.Le chef de la diplomatie américaine a alors fait savoir qu’il ferait en sorte que ces inspecteurs se rendent sur place le plus tôt possible. Avant cela, des discussions de travail seront menées. Pour ce faire, l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Steve Biegun a déjà demandé à la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui de prendre rendez-vous avec lui. Il paraît possible qu’ils puissent se rencontrer à Panmunjom.Si le processus de désarmement atomique de l’Etat ermite semble ainsi s’accélérer, de hauts responsables de l’administration américaine gardent toujours silence sur ce que pourraient être les éventuelles « mesures correspondantes », c'est-à-dire les contreparties, de Washington.