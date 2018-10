Photo : YONHAP News

La semaine continue comme elle a commencé en Corée du Sud, globalement sous les nuages. Pour célébrer le hangeul, l’alphabet coréen, quelques gouttes de pluies sont attendues sur la capitale, tandis que le reste du pays connaîtra une alternance de grisaille et de soleil.Les températures restent idéales pour la saison. D’après Météo-Corée, il fait 20°C à Séoul, 19°C à Daejeon, et à Daegu, 22°C à Gwangju, 21°C à Busan et enfin 22°C sur l’île de Jeju.