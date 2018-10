Le FMI abaisse sa prévision de croissance pour la Corée du Sud

Photo : KBS News

Le Fonds monétaire international a publié aujourd’hui ses dernières perspectives économiques mondiales. Il y a revu à la baisse à 2,8 % et à 2,6 % sa prévision de croissance pour la Corée du Sud en 2018 et en 2019, contre respectivement 3 % et 2,9 %, estimés il y a six mois.Les explications à cet abaissement sont multiples : les indicateurs internes sont en berne notamment pour les investissements dans les biens d’équipement ou pour l’emploi, même si les exportations poursuivent leur tendance haussière. A cela s’ajoutent la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et les risques entourant la crise des devises dans certains pays émergents.Dans le détail, les investissements dans les biens d’équipement ne cessent de reculer pour le sixième mois de suite. Et l’accroissement mensuel du nombre d’actifs occupés reste en dessous des 100 000 individus depuis février.Dans ce contexte, le gouverneur de la Banque de Corée a prévu que son institution pourrait emboîter le pas du FMI pour abaisser elle aussi sa prévision de croissance pour cette année. La banque centrale l’avait déjà révisée à la baisse à 2,9 %, contre 3 % attendus.