Trump annonce que son prochain sommet avec Kim Jong-un aura lieu après les élections de mi-mandat

Photo : KBS News

Donald Trump a déclaré que son deuxième sommet avec Kim Jong-un se tiendrait après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Un scrutin prévu le 6 novembre. Il a fait cette déclaration hier depuis l'avion présidentiel Air Force One qui l'emmenait à un meeting de campagne républicain. C’est la première fois qu’il a donné une telle précision sur la date de la rencontre.Plus tôt dans la journée, le président américain a affirmé que ce nouveau tête-à-tête était en préparation et que trois ou quatre lieux étaient étudiés pour le tenir. Il a aussi écarté la possibilité qu’il ait de nouveau lieu à Singapour.Interrogé sur la question de savoir s’il pourra l’accueillir dans sa luxueuse propriété de Mar-a-Lago, en Floride, le milliardaire a répondu : « On va voir ! ». Il a tout de même laissé entrevoir la possibilité de conduire une « diplomatie de navette », affirmant qu’à terme, lui et l’homme fort de Pyongyang devraient se rencontrer à de nombreuses reprises sur le territoire américain ou nord-coréen.