Trump annonce la démission prochaine de Nikky Haley

Photo : KBS News

A la surprise générale, Donald Trump a annoncé hier que l’ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies Nikky Haley démissionnerait à la fin de l’année.Le président américain a alors affirmé qu’elle avait été très spéciale pour lui et qu’ils avaient réglé ensemble beaucoup de problèmes. Et souhaiter que cette ex-gouverneure de Caroline du Sud retourne au gouvernement pour un autre poste important.Haley a alors déclaré que « ce fut l’honneur d’une vie de servir en tant qu’ambassadrice pendant deux ans » et qu’elle soutiendrait la campagne de Trump pour sa réélection.En se rendant plus tard dans l'Iowa pour un meeting de campagne, le locataire de la Maison blanche a annoncé qu’il allait étudier la possibilité de choisir Dina Powell, ancienne adjointe au conseiller à la sécurité nationale, en remplacement de Haley.