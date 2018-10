Moon Jae-in prévoit une tournée européenne du 13 au 21 octobre

Photo : YONHAP News

Le président de la République entamera le 13 octobre une tournée européenne d’une semaine. C’est ce qu’a annoncé son porte-parole Kim Eui-kyeom.Du 13 au 18 octobre, Moon Jae-in se rendra en France et en Italie pour une visite d’Etat ou officielle. L’occasion pour lui de discuter avec ses interlocuteurs des meilleurs moyens de développer les relations d’amitié et de coopération entre Séoul et ces nations en celles orientées vers l’avenir.Le locataire de la Maison bleue fera aussi une visite au Vatican les 17 et 18 octobre. Il prévoit alors une audience avec le pape François.Il se dirigera ensuite vers Bruxelles pour prendre part au sommet Asie-Europe (Asem) qui aura lieu les 18 et 19 octobre. En marge de cette conférence, il rencontrera le président du Conseil européen.Enfin, Moon achèvera son périple au Danemark. Là-bas, il participera notamment au sommet mondial P4G (Partenariat pour la croissance verte et les objectifs de développement durable).