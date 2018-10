Début de l’audit parlementaire des actions de l’exécutif

Photo : KBS News

En session ordinaire annuelle, l’Assemblée nationale entame aujourd’hui son audit de l’activité des ministères et des organismes publics. Cette année, pendant 20 jours, ses 14 commissions permanentes vont passer au peigne fin le travail d’un total de 753 entités.En ce premier jour, le ministère de l’Aménagement du territoire, celui de la Défense et celui de la Culture et des Sports, entre autres, sont concernés.Les débats promettent d’être mouvementés, voire houleux, car ils doivent porter sur plusieurs dossiers qui fâchent. Il s’agit notamment de la politique immobilière de l’administration Moon Jae-in, qualifiée d’échec par l’opposition, et de l’accord militaire intercoréen signé lors du dernier sommet de Pyongyang entre Moon et Kim Jong-un.L’opposition conservatrice doit s’en prendre plus particulièrement au processus de dénucléarisation de la péninsule, mené par le gouvernement actuel de centre-gauche. La politique économique de celui-ci visant à booster le pouvoir d’achat sera elle aussi dans son collimateur.