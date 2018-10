Rencontre à Moscou des vice-ministres des Affaires étrangères nord-coréen, chinois et russe

Photo : KBS News

Comme prévu, la Corée du Nord, la Chine et la Russie ont tenu à Moscou une rencontre de leurs vice-ministres des Affaires étrangères. La nord-Coréenne Choe Son-hui, le Chinois Kong Xuanyou et leur homologue russe Igor Morgoulov se sont retrouvés hier matin. Au terme de leur conversation qui a duré environ trois heures, ils se sont quittés sans en avoir fait part des résultats.Leur réunion est intervenue en amont des négociations de travail nord-coréano-américaines en vue de préparer le second face-à-face entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le Nord aurait donc demandé à son allié chinois et à la Russie de le soutenir et de faire en sorte que les sanctions du Conseil de sécurité de l’Onu à son encontre soient assouplies.La question est aussi de savoir si le maître de Pyongyang se rendra ou non en Russie dans le courant de l’année.A ce propos, le porte-parole du Kremlin a annoncé que dès que les concertations seront achevées, leurs résultats seraient connus. Il s’agira plus concrètement de la date et du lieu de ce déplacement.