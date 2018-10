L’endettement des ménages sud-coréens augmente

Photo : YONHAP News

Quatre sud-Coréens sur dix sont endettés, et leur dette totalisait à la fin juin 1, 53 million de milliards de wons, l’équivalent d’à peu près 1 170 milliards d’euros. Soit un peu plus de 80 millions de wons par personne. Cela représente une hausse respective de 5,3 % et de 3,3 % sur un an. C’est ce qu’on a pu apprendre des données présentées au député Minjoo Kim Byung-wook par le National Information & Credit Evaluation Inc., ou NICE Group.Pour être un peu plus précis, un tiers de leurs emprunts sont des crédits hypothécaires sur leur logement et cela représente 64 % de l’ensemble des dettes des ménages.