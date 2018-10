Des discussions officieuses à quatre sur la paix dans la péninsule se tiennent à Helsinki

Photo : KBS News

Une réunion semi-officielle entre les deux Corées, les Etats-Unis et la Chine est en cours à Helsinki, en Finlande. L'objectif : se pencher sur les mesures à prendre pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne ainsi que l'instauration d'un régime de paix.Ces discussions qui mêlent secteurs public et privé ont démarré hier soir par une réception et dureront jusqu'à demain pour trois séances.La délégation sud-coréenne est dirigée par le professeur de l'université nationale de Séoul, Lee Keun, et comporte quatre à cinq savants ou officiels gouvernementaux. De son côté, le directeur de l'Institut du désarmement et de la paix au sein du ministère des Affaires étrangères, Kim Yong-kuk, représente la délégation de Pyongyang.C'est lui qui a plébiscité la déclaration de la fin officielle de la guerre de Corée dans un article publié le mois dernier sur le site web du ministère.Cette réunion rarissime à quatre est organisée par l'Institut pour la politique de sécurité et de développement, basé à Stockholm. Sous haute sécurité, elle se tiendrait dans un bâtiment gouvernemental resté secret en banlieue de la capitale finlandaise.