Nouvel excédent de la balance des paiements courants pour le 78e mois consécutif

Photo : YONHAP News

En août encore, la balance des paiements courants de la Corée du Sud a affiché un excédent. A en croire les données provisoires publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le surplus s’est élevé à 8,44 milliards de dollars, contre 6 milliards un an auparavant. Ainsi, le pays a enregistré cet excédent pour le 78e mois de suite.Ce chiffre représente toutefois une légère baisse par rapport aux 8,76 milliards de dollars enregistrés en juillet.En détails. La balance des biens, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations de marchandises du pays, a atteint 11,24 milliards de dollars, du fait de la croissance du commerce mondial et de la bonne performance des semi-conducteurs.La balance des services est quant à elle restée dans le rouge avec un déficit de 2,11 milliards de dollars.