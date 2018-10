Kang Kyung-wha : Pompeo a exprimé son mécontentement face à l'accord militaire intercoréen

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a déclaré que le secrétaire d'Etat américain avait exprimé son mécontentement face à l’accord militaire signé le mois dernier entre les deux Corées en vue de réduire les tensions militaires.Lors d'un audit parlementaire de son ministère, hier, Kang s'est vue interrogée par un député sur les informations communiquées par les médias à ce sujet. Elle a alors admis que Mike Pompeo s'était vivement plaint de l'accord.La chef de la diplomatie a déclaré que son homologue américain avait posé de nombreuses questions sur le contenu du texte en question au cours de conversations téléphoniques tenues avant sa signature. Elle a toutefois ajouté que Pompeo l'a félicité des résultats du sommet intercoréen à Pyongyang après avoir entendu ses explications.Selon les termes de l'accord, les deux Corées ont décidé de supprimer onze postes de garde dans la zone démilitarisée (DMZ) à titre d'essai, afin de mener à bien un projet commun de fouille des restes de soldats tués pendant la guerre de Corée et de désarmer la zone de sécurité commune à Panmunjom.Séoul et Pyongyang ont également convenu de définir des zones tampons maritimes, aériennes et terrestres dans les zones de front, afin de réduire les tensions militaires et de prévenir les affrontements accidentels, ainsi que d'arrêter les exercices militaires près de la ligne de démarcation militaire à partir du 1er novembre.